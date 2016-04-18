В Іран вперше за 8 років прибув пасажирський літак з Франції

Це стало можливим після вступу в силу ядерної угоди між Іраном і світовими державами, передає Бі-бі-сі.

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Пряме авіасполучення між Іраном і Францією було зупинено в 2008 році, після введення санкцій через ядерну програму Тегерана.

Через 8 років першим рейсом в Тегеран вирушили французький міністр транспорту Ален Бачілі і 15 французьких бізнесменів.

Відновлення авіасполучення раніше викликало суперечки у Франції, оскільки Air France закликала бортпровідниць покривати волосся і голову хусткою в Ірані у відповідності з місцевими законами.

У підсумку авіакомпанія дозволила стюардесам, які не хочуть покривати голову, відмовлятися від рейсів в Іран.

14 липня у Відні Іран та країни "шістки" (5 постійних членів Ради безпеки ООН - США, Франція, Великобританія, Китай і Росія, Німеччина) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на скасування санкцій проти Тегерана. Тегеран погодився позбутися 98% наявного у нього ядерного палива.