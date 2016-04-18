Через торгову агресію Росії український експорт до Середньої Азії впав майже вдвічі

Продовження торгової агресії Росії щодо України виходить за межі двосторонніх відносин між країнами і призводить до скорочення торгівлі між десятками країн Європи та Азії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Продовження агресії Росії, яка щомісяця набирає нових варіацій, вже давно вийшло за межі двосторонніх відносин між Україною і Росією. Нез'ясовні з логічної точки зору і невиправдані дії Росії, спрямовані на обмеження міжнародного транзиту, насамперед українських товарів, створюють передумови для скорочення торговельних потоків між десятками країн Європи і Азії", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що торгові обмеження збільшили вартість вантажоперевезень до Казахстану на 30%.

Згідно з повідомленням, Росія також вимагає дотримання штучних засобів контролю за пересуванням транспортних засобів з транзитними товарами у вигляді поліцейського конвою вартістю 350 доларів з автомобіля. При цьому вже найближчим часом почне діяти механізм пломбування з використанням навігаційної системи ГЛОНАСС з вартістю разової пломби 500 доларів з автомобіля.

Продовження традиційних маршрутів транзиту між Україною і Казахстаном на додаткові 900 кілометрів призвело до збільшення часу транспортування товарів, що на сьогодні виключає експорт до найбільшого партнера України в Середній Азії низки українських товарів, які мають короткий термін споживання.

В результаті торговельних обмежень скорочення експорту українських товарів до країн Кавказу та Середньої Азії за перший квартал 2016 року становило в середньому 48%, а з окремими країнами сягнуло показника 70%.

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Як повідомляв УНІАН, вимога України в рамках Світової організації торгівлі про негайне усунення торговельних обмежень та розблокування транзиту з боку Росії підтримали 8 членів "Великої двадцятки", серед яких Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, з якими стикаються українські експортери, які везуть свої товари до країн Азії та Кавказу через Російську Федерацію.

У лютому поточного року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів у рамках загальних санкційних дій, що мають взаємний характер. Разом з тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/до Росію через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.