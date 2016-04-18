В Європі продовжує зростати продаж легкових автомобілів

Про це повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за три місяці поточного року продаж авто виріс на 8,1% - до 3,9 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, в березні продаж авто збільшився на 6% - до 1,7 млн одиниць, зростання продажів продовжилося 31-й місяць поспіль. При цьому майже всі основні європейські ринки продемонстрували позитивну динаміку. Продаж в Італії виріс на 17,4%, Франції – на 7,5% і Великобританії – на 5,3%, в Іспанії та Німеччині продаж дещо скоротився - на 0,7% і 0,04% відповідно.

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Серед європейських країн лідером за кількістю проданих у березні автомобілів традиційно стали Великобританія з результатом 518 тис. авто, Німеччина - 322 тис., Франція - 211 тис. та Італія - 190 тис.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в березні 2016 року порівняно з березнем 2015 року скоротилася до 22,2% з 23%, а продаж в порівнянні з торішнім результатом зріс на 2,6% – до 377 тис. автомобілів. При цьому, із всіх брендів, які входять у концерн, продаж впав тільки у Volkswagen - 1,6%. Продаж Audi зріс на 8,5%, Skoda - на 8%, Porsche - на 1% і Seat - на 0,8%.

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Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в березні збільшив продаж авто на 1,4% - до 167 тис. одиниць, а частка компанії дещо скоротилася - до 9,8%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, також збільшила продаж в березні – на 8,9%, до 157 тис. авто, частка компанії зросла до 9,2% з 9%.

Збільшили продаж також компанії Ford – на 0,8%, BMW – на 15,3%, FCA – на 14%, Daimler – на 11,6% (в тому числі бренд Mercedes – на 10,3% і Smart – на 22,9%), Opel Group – на 6,1%.

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Продаж японських автовиробників Toyota і Mazda в Європі збільшився минулого місяця відповідно на 4,2% і 15%, а Nissan впали на 3,6%. Корейська компанія Kia показала зростання на 12,1%, тоді як Hyundai скоротила показник на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-лютому зросли на 10,1% - до 2,118 млн штук.