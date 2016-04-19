Кабмін завтра може призначити нових керівників "Укрзалізниці" і "Укрпошти"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 квітня може призначити відібраних у результаті конкурсу кандидатів на посади директорів державної компанії «Укрпошта» Ігоря Смілянського і публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Войцеха Балчуна, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з журналістами.

«Завтра ці призначення, я сподіваюся, відбудуться щодо «Укрзалізниці» і «Укрпошти», - сказав міністр.

За словами Омеляна, Балчун може приступити до виконання обов'язків керівника «Укрзалізниці» з 15 травня.

Глава Мінінфраструктури також повідомив, що прозоре призначення керівників "Укрпошти" і "Укрзалізниці" було однією з ключових умов, які він озвучував при вступі на посаду. Крім того, одними з умов були підтримка розпочатих реформ, відсутність політичного тиску і автономність у прийнятті рішень.

"Призначення керівників «Укрзалізниці» і «Укрпошти» було однією з ключових вимог моєї згоди бути на цій посаді. На цьому етапі я щасливий, що політична воля є, і я сподіваюся, що завтра ці нові керівники будуть призначені Кабміном. ... розумію, що мене не висадили на пляж Мальдів, насправді ми перебуваємо в холодному океані, поруч акули, а у тебе лише якийсь ліхтарик в руках", - сказав Омелян, відзначивши, що пообіцяв кандидатам на керівні посади в "Укрпошті" та в "Укрзалізниці" повну підтримку і взаємодію.

Як повідомляв УНІАН, раніше комітет із призначення керівників особливо важливих підприємств при Мінекономрозвитку обрав на посаду керівника державної компанії «Укрпошта» Ігоря Смілянського, який має професійний досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, зокрема в провідних світових консалтингових компаніях. Зараз працює в Нью-Йорку (США), має досвід роботи в Україні та інших країнах світу.

Всього на посаду глави «Укрпошти» претендувало 50 кандидатів.

12 квітня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус повідомив, що комітет при Мінекономрозвитку обрав на посаду голови правління "Укрзалізниці" поляка Войцеха Балчуна із 31 кандидата, які подали заявки на участь в конкурсі. Всього в конкурсі взяли участь вісім іноземців.

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Балчун у 2008-2013 роках був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ відзначають, що саме Балчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому в 2013 році PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Балчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.