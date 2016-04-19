Пивоварський став радником нинішнього глави Мінінфраструктури Омеляна

Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на добровільних засадах став радником новопризначеного глави Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомив Пивоварський під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами.

"Вчора отримав посвідчення", - сказав він.

За словами Пивоварського, незважаючи на те, що він вже пішов з міністерства, він має намір продовжити працювати з Єврокомісією для просування ідеї створення фонду для виплати ринкових зарплат чиновникам.

"За тиждень до того, як я пішов з міністерства, ми обговорювали це питання з Єврокомісією і можливість того, щоб це був пілотний проект в Мінінфраструктури. Це було одним з моїх особистих KPI (ключові показники ефективності - УНІАН), яке я не виконав, а я не звик не виконувати KPI", - сказав Пивоварський.

Він також повідомив, що має намір повернутися працювати в приватний бізнес в Україні.

"Це буде точно в Україні, можливо, управління підприємством чи інвестиціями. Політику я не розглядаю в принципі, виконавчу владу і держпідприємства теж не розглядаю", - додав Пивоварський.

У свою чергу новий міністр Омелян повідомив, що протягом тижня має намір сформувати ефективну команду для подальшої роботи.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада України оновила склад Кабінету міністрів. Зокрема, міністром інфраструктури України став Володимир Омелян, який з грудня 2014 року обіймав посаду заступника голови Мінінфраструктури - керівника апарату, а до цього був керівником Служби міністра Кабінету міністрів України.

Омелян змінив на цій посаді Андрія Пивоварського, який очолював до призначення на пост глави Мінінфраструктури велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум".