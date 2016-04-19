Китай вийшов у лідери за обсягом вантажоперевезень з України

Китай наразі посідає перше місце за обсягом експортних вантажів з України, а 2015 року обсяг вантажоперевезень між країнами збільшився на 11% - до 25,5 мільйона тонн.

Відповідна інформація міститься в опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі доповіді України в рамках перегляду торгової політики країни до Всесвітньої торгової організації.

"2015 року обсяг вантажоперевезень між Україною і Китаєм склав 25,48 мільйона тонн, що на 11% більше, ніж 2014 року, а сьогодні Китай посідає перше місце за обсягом експортних вантажів з України", - йдеться в доповіді.

Крім того, в доповіді наголошується, що запуск контейнерних вантажоперевезень в рамках китайського транзитного проекту "Шовковий шлях" дозволить значно наростити обсяг експорту з України до Азії.

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Як повідомляв УНІАН, за словами виконавчого директора Китайської торгової асоціації Руслана Осипенко, Україна може скористатися фінансуванням китайського Фонду Шовкового шляху, а також Азіатського банку інфраструктурних інвестицій для нарощування експорту через реалізацію спільних інфраструктурних проектів.

Раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначав, що Україна і Китай в рамках міжурядової комісії розроблять дорожню карту реалізації спільних інфраструктурних проектів, які розкривають транзитний потенціал нашої країни.

За результатами січня-лютого 2016 року частка Росії в українському експорті становила 7,9%, а Китаю - 6,9%.

За підсумками 2015 року експорт у Росію склав 12,7% від загального експорту, Китай - 6,3%.