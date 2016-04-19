Міністр інфраструктури незадоволений складом правління "Укрзалізниці"
Омелян зазначив, що не бачить жодних проблем зі зміною кадрів у відомстві та "якщо людина неефективний, то його треба змінювати негайно".
Міністр інфраструктури Володимир Омелян незадоволений нинішнім складом правління, створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", і вважає, що цей склад потребує перегляду.
"Ні, незадоволений, сподіваюся, що буде (переглянутий склад правління компанії - УНІАН). У нас є чітка домовленість з новим керівником "Укрзалізниці" (відібраний у квітні в ході конкурсу кандидат на посаду голови правління "Укрзалізниці" поляк Войцех Балчун - УНІАН), що він до трьох місяців максимум працює з нинішнім складом правління, потім ми з ним окремо проговоримо особисті якості кожного члена правління і спільно приймемо рішення, чи продовжити роботу як члени правління чи їх потрібно замінити на якусь іншу особу", - повідомив Омелян журналістам, підкресливши, що не бачить ніякої проблеми зі зміною кадрів і "якщо людина неефективний, то його треба змінювати негайно".
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Як повідомляв УНІАН, 30 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України затвердив контракти членів правління "Укрзалізниці" строком на 6 місяців, а також звільнив і вивів зі складу правління виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього, призначивши замість нього виконуючим обов'язки одного з членів правління компанії Євгена Кравцова. Загородній обіймав дану посаду з липня 2015 року.
12 квітня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус повідомив, що комітет при Мінекономрозвитку обрав на посаду голови правління "Укрзалізниці" реформатора польських залізниць Войцеха Балчуна з 31 кандидата, який подав заявки на участь в конкурсі. Всього в конкурсі брало участь вісім іноземців.
7 жовтня 2015 року Кабінет міністрів України затвердив склад правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". До складу правління компанії увійшли: директор з корпоративного управління та мотивації персоналу "Укрзалізниці" Оксана Марина, директор по інфраструктурі "Укрзалізниці" Сергій Михальчук, а також директор з реформування, правової та майнової політики відомства Євген Кравцов. Крім них, після отримання дозволу на працевлаштування до складу правління увійшов німецький спеціаліст, радник міністра інфраструктури України з питань реформування залізничного транспорту Штефан Хофсаес.