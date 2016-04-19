Міністр інфраструктури незадоволений складом правління "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян незадоволений нинішнім складом правління, створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", і вважає, що цей склад потребує перегляду.

"Ні, незадоволений, сподіваюся, що буде (переглянутий склад правління компанії - УНІАН). У нас є чітка домовленість з новим керівником "Укрзалізниці" (відібраний у квітні в ході конкурсу кандидат на посаду голови правління "Укрзалізниці" поляк Войцех Балчун - УНІАН), що він до трьох місяців максимум працює з нинішнім складом правління, потім ми з ним окремо проговоримо особисті якості кожного члена правління і спільно приймемо рішення, чи продовжити роботу як члени правління чи їх потрібно замінити на якусь іншу особу", - повідомив Омелян журналістам, підкресливши, що не бачить ніякої проблеми зі зміною кадрів і "якщо людина неефективний, то його треба змінювати негайно".

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України затвердив контракти членів правління "Укрзалізниці" строком на 6 місяців, а також звільнив і вивів зі складу правління виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього, призначивши замість нього виконуючим обов'язки одного з членів правління компанії Євгена Кравцова. Загородній обіймав дану посаду з липня 2015 року.

12 квітня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус повідомив, що комітет при Мінекономрозвитку обрав на посаду голови правління "Укрзалізниці" реформатора польських залізниць Войцеха Балчуна з 31 кандидата, який подав заявки на участь в конкурсі. Всього в конкурсі брало участь вісім іноземців.

7 жовтня 2015 року Кабінет міністрів України затвердив склад правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". До складу правління компанії увійшли: директор з корпоративного управління та мотивації персоналу "Укрзалізниці" Оксана Марина, директор по інфраструктурі "Укрзалізниці" Сергій Михальчук, а також директор з реформування, правової та майнової політики відомства Євген Кравцов. Крім них, після отримання дозволу на працевлаштування до складу правління увійшов німецький спеціаліст, радник міністра інфраструктури України з питань реформування залізничного транспорту Штефан Хофсаес.