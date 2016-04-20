"Укрзалізниця" звільнила керівника пасажирських перевезень через нарікання ЗМІ на поганий сервіс

Правління державного акціонерного товариства «Укрзалізниця» ухвалило рішення припинити повноваження Ігоря Бреуса на посаді в.о. директора з пасажирських перевезень і сервісу, йдеться у повідомленні компанії, переданому УНІАН.

«Приводом для такого рішення стала розповсюджена ЗМІ інформація про вкрай незадовільну ситуацію з організації роботи у пасажирському секторі залізничного транспорту, - повідомили у держхолдингу. - «Укрзалізниця» позиціонує себе як перевізник, який прагне вдосконалювати якість і сервіс, очиститися від будь-яких проявів корупції або бездіяльності посадових осіб. На керівних посадах менеджмент компанії хоче бачити відповідальних, професійних, добросовісних і активних управлінців, які ефективно налагоджують виробничі процеси і викорінюють такі випадки, які кидають тінь на роботу компанії, підривають довіру до розпочатих реформ».

В «Укрзалізниці» нагадали, що в компанії триває конкурсний відбір керівників філій та різних напрямків роботи галузі. «Так само прозоро буде обрано нового керівника, який у подальшому куруватиме напрямок пасажирських перевезень і сервісу», - повідомили в компанії.

Згідно з інформацією, Бреус обіймав свою посаду з грудня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку за підсумками проведеного конкурсного відбору ухвалив рішення рекомендувати поляка Войцеха Бальчуна на посаду голови «Укрзалізниці». Як очікується, призначення Бальчуна відбудеться вже сьогодні, 20 квітня, і буде оформлено відповідним рішенням уряду. Бальчун зможе приступити до роботи вже з 15 травня.