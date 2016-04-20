Поляк Бальчун став головою "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Войцеха Бальчуна на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено одноголосно на засіданні уряду сьогодні, 20 квітня.

«Входить до списку Топ-20 антикризових менеджерів Польщі 2012 року (видання Bloomberg Businessweek Polska у 2012 році включило Бальчуна до Топ-20 антикризових менеджерів - УНІАН). Є громадянином Польщі, що не є перешкодою для його призначення», - зазначив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи Бальчуна.

У свою чергу, виступаючи перед членами уряду, Бальчун сказав, що у нього є українське коріння по лінії матері і, у разі затвердження його кандидатури на посаду голови "Укрзалізниці", пообіцяв швидко вивчити українську мову.

Він також повідомив, що зміни в "Укрзалізниці" мають бути спрямовані на те, щоб істотно збільшити дохід, що дозволить інвестувати в модернізацію рухомого складу та інфраструктуру.

Крім того, одним із завдань реформування "Укрзалізниці" Бальчун назвав підвищення якості сервісу компанії та проведення ефективної антикорупційної політики.

"Комунікація - це важливо, від цього залежить, наскільки ефективно я зможу переконати співробітників компанії до змін. Моя головна місія - підвищити престижність "Укрзалізниці". Сьогодні ситуація на українських залізницях дуже складна, одна із проблем - корупція", - зазначив польський реформатор.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня комітет при Мінекономрозвитку обрав на посаду голови правління "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна із 31 кандидата, які подали заявки на участь в конкурсі. Всього в конкурсі взяли участь вісім іноземців.

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Бальчун народився 19 червня 1970 року. Закінчив Сілезький університет у Катовіцах за спеціальністю політологія. Також має ступінь магістра ділового адміністрування. Кар'єру розпочав на посаді директора з продажу регіональної газети у Катовіцах Trybuna Śląska, потім працював у національній поштовій службі Польщі Poczta Polska і банку PKO Bank Polski.

Балчун у 2008-2013 роках був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ відзначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому в 2013 році PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.