Головою "Укрпошти" став екс-менеджер аудиторської компанії KPMG Смілянський

Кабінет міністрів України призначив екс-співробітника американського офісу аудиторської компанії KPMG Ігоря Смілянського, раніше рекомендованого до призначення Номінаційним комітетом, головою державної компанії "Укрпошта".

Відповідне рішення було одноголосно прийнято на першому засіданні нового складу уряду в середу.

“Нам потрібні найкращі для того, щоб вивести ситуацію з того стану, в якому вона сьогодні перебуває. Потрібні найкращі у всіх сферах державного управління. Кращі з кращих повинні приходити і діставати політичну підтримку", - прокоментував призначення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

При цьому Смілянський, присутній на засіданні уряду, наголосив, що "Укрпошта" має великі перспективи поліпшення надаваних сервісів як для бізнесу, так і для населення.

“Зараз у нас є 36 центрів сортування пошти. Великі країни мають 5-6. Україна - гарна й компактна країна. Не існує причин, через які ми не можемо доставляти посилки і листи від 2 до 5 днів", - сказав він.

Крім того, новопризначений голова "Укрпошти" анонсував плани співпраці з постачальниками комунальних послуг для підвищення зручності їх оплати, а також поліпшення процедури отримання соціальних виплат.

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Як повідомляв УНІАН, Номінаційний комітет на засіданні 7 квітня обрав Ігоря Смілянського на посаду керівника державної компанії "Укрпошта" і рекомендував його призначення Кабінету міністрів.

Згідно з презентацією для Номінаційного комітету, Смілянський планує до кінця року створити на базі "Укрпошти" банк, який фокусуватиметься на комунальних платежах, виплаті пенсій, кредитуванні населення і факторингу.

Крім того, планується експансія "Укрпошти" у сегмент ринку корпоративних доставок, спільні програми з інтернет-магазинами і ефективне обслуговування державного сектора, а також оптимізація мережі відділень і нерухомого майна.

Ігор Смілянський має професійний досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, у т. ч. в провідних світових консалтингових компаніях KPMG і Boston Consulting Group. Працював в США, Україні та інших країнах світу. Здобув ступінь МВА в Georgetown University і ступінь доктора юриспруденції в George Washington University Law School.