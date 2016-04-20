У Росії озвучили вартість будівництва Керченського мосту

"Стройгазмонтаж" скандального олігарха Аркадія Ротенберга відзвітував перед Росавтодором про виконання проектних та вишукувальних робіт за контрактом на будівництво Керченського мосту з Росії в окупований Крим, повідомляє РБК з посиланням на портал держзакупівель РФ.

Згідно з документом, самий лише проект мосту коштував Росії 50 мільйонів доларів. Росавтодор прийняв роботи у підрядника 31 березня, за майже півтора місяці після того, як проект отримав позитивний висновок російської Головдержекспертизи.

Гроші за проект "Стройгазмонтаж" отримав ще 2015 року в якості авансу. Тоді російська влада перерахувала підряднику 745 мільйонів доларів. Весь проект коштує 3,48 мільярда доларів. 2016 року планується витратити 1 мільярд доларів, 2017-го - 910 мільйонів доларів, 2018 року - 620 мільйонів доларів і 200 мільйонів доларів 2019-го.

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Зазначається, що проектна довжина моста складе 19 кілометрів. Автомобільна дорога буде чотирисмугової з максимальною швидкістю руху - 120 км/ч. Пропускна здатність - до 40 тисяч автомобілів на добу. Максимальна швидкість руху по двошляхової залізниці складе 160 км/год.