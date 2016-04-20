У Росії озвучили вартість будівництва Керченського мосту
Весь проект будівництва Керченського мосту орієнтовно коштуватиме Росії 3,48 мільярда доларів.
"Стройгазмонтаж" скандального олігарха Аркадія Ротенберга відзвітував перед Росавтодором про виконання проектних та вишукувальних робіт за контрактом на будівництво Керченського мосту з Росії в окупований Крим, повідомляє РБК з посиланням на портал держзакупівель РФ.
Згідно з документом, самий лише проект мосту коштував Росії 50 мільйонів доларів. Росавтодор прийняв роботи у підрядника 31 березня, за майже півтора місяці після того, як проект отримав позитивний висновок російської Головдержекспертизи.
Гроші за проект "Стройгазмонтаж" отримав ще 2015 року в якості авансу. Тоді російська влада перерахувала підряднику 745 мільйонів доларів. Весь проект коштує 3,48 мільярда доларів. 2016 року планується витратити 1 мільярд доларів, 2017-го - 910 мільйонів доларів, 2018 року - 620 мільйонів доларів і 200 мільйонів доларів 2019-го.
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Зазначається, що проектна довжина моста складе 19 кілометрів. Автомобільна дорога буде чотирисмугової з максимальною швидкістю руху - 120 км/ч. Пропускна здатність - до 40 тисяч автомобілів на добу. Максимальна швидкість руху по двошляхової залізниці складе 160 км/год.