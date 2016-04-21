Volkswagen і влада США досягли угоди по "дизельному скандалу" - ЗМІ

Як повідомляє Die Welt з посиланням на близькі до ситуації джерела, Volkswagen виплатить покупцям своїх машин в США по $5 тис. компенсації за завдану шкоду, передає kommersant.ru. "Незалежно від цієї суми Volkswagen повинен буде сплатити доопрацювання (програмного забезпечення) в кожному автомобілі", - уточнило одне з джерел. Наголошується, що всі необхідні документи по угоді будуть передані відповідальному за цю справу судді Чарльзу Брейеру сьогодні в районі полудня за місцевим часом.

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Раніше Reuters повідомляв, що Volkswagen збирається збільшити суму, зарезервовану на виплати, пов'язані з дизельгейтом, - за даними джерел агентства, вона зросте з нинішніх 6,7 млрд євро до двозначної суми в мільярди євро.

19 квітня німецька газета Handelsblatt опублікувала статтю про те, що програмне забезпечення, яке приховує викиди було розроблено дочірньою компанією Volkswagen Audi ще в 1999 році, але використовувати його Volkswagen почав тільки в 2005 році.