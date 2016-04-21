В Одесі презентували проект швидкісного трамвая

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Южный курьер".

Як зазначається, запуск трамвая дасть можливість доїхати з селища Котовського або житлового масиву Таїрова до центру міста за 20-30 хвилин, а через все місто за 40-50 хвилин.

За даними видання, після запуску швидкісного маршруту, який може відбутися вже восени 2016 року, трамвай може стати лідером в сфері пасажирських перевезень в Одесі. Як зазначається, час поїздки з одного кінця Одеси в інший скоротиться вдвічі, а загальний пасажиропотік міського електротранспорту може збільшитися на третину - з 33 мільйонів осіб на рік до понад 43 мільйонів.

У матеріалі наголошується, що питання фінансування для створення лінії швидкісного трамвая може бути вирішено поетапно. У максимально бюджетному варіанті місто витрачає до восьми мільйонів гривень тільки на розв'язку біля Пересипського мосту і ремонт шляхів на Тираспольській площі, після чого наскрізний маршрут запускається на базі наявних шляхів та рухомого складу, а будь-який з варіантів з дорогої заміною шляхів на половині вулиці Преображенської і по лінії від Пересипського мосту до селища Котовського місто самостійно "осилити" не зможе.

При цьому виходом з ситуації у виданні називають цільовий кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. За даними в публікації, поворотною точкою в ймовірності фінансування проекту стало підписання іншого договору про кредит ЄБРР мером Одеси Геннадієм Трухановим, банкіром ЄБРР, керівником інфраструктурного сектора в Україні Марком Магалецьким та директором КП "Одесміськелектротранс" Дмитром Жеманом.

Цей договір, що передбачає виділення Одесі кредиту на покупку 45 нових тролейбусів, зараз знаходиться в робочому процесі виконання і може стати початком кардинального оновлення міського електротранспорту в цілому - успіх "тролейбусного" кредиту спричинить за собою виділення кредиту і на трамвай, йдеться у публікації.

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