Автоматизована фіксація порушень ПДР запрацює не раніше осені - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконувач обов'язків директора Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

"В розробці знаходиться постанова, що має впорядкувати механізм та оргмоменти, як працюватиме ця система. Є чимало варіантів, як вона працюватиме, починаючи з того, що все має організувати держава, закінчуючи державно-приватним партнерством. Зараз Нацполіція та МВС дає напрацювання, які згодом будуть спрямовані в уряд, який прийме рішення, і лише тоді ми побачимо результат", - заявив Криклій.

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Також він додав, що відповідний проект постанови буде внесено на розгляд уряду "до осені".

Як повідомлялося, впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР анонсували ще на листопад минулого року разом з початком роботи Національної поліції, однак до сьогодні ця система не створена.

Передбачалося, що в одному лише Києві працюватиме близько 1 тис. відеокамер на перехрестях, автомагістралях та аварійних ділянках доріг.