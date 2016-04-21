Оголошено нового переможця конкурсу зі звільнення українців від "мобільного рабства"
Компанія «Ес Ай Центр» перемогла в тендері на впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора з пропозицією 39,6 млн грн.
Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) переглянув результати тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP), як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 18 березня, і обрало переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр», яка запропонувала ціну у 39,6 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету з конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько під час засідання Комітету з конкурсних торгів щодо закупівлі послуги впровадження MNP в Україні.
Відповідне рішення одноголосно підтримали 10 з 11 членів комітету.
«Після того, як УДЦР виконав рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня 2016 року, до повторних конкурсних торгів з придбання послуги на впровадження MNP була допущена компанія-скаржник, яка вказала нульову вартість технічної підтримки системи MNP і за рахунок цього отримала перевагу перед іншими учасниками. Власне, це і стало вирішальним фактором у визначенні переможця», - сказав Гулько.
При цьому пропозиції двох компаній – «Український спеціальні системи» та Huawei були відхилені та не допущені до оцінки.
Як повідомили у ході засідання члени комітету з конкурсних торгів, дані компанії не пред'явили УДЦР необхідні документи, що підтверджують їх участь у подібних проектах, докази успішного впровадження ними послуги MNP в інших країнах, демонстраційні версії майбутньої послуги MNP, а також ряд інших необхідних документів.
Відповідаючи на запитання журналістів після засідання, власник «Ес Ай Центру» Дмитро Зарахович повідомив, що компанія повноцінно готова до запуску послуги MNP, і в разі підписання контракту з УДЦР, якщо інші учасники тендеру не стануть оскаржувати його результати, - «Ес Ай Центр» зможе запустити послугу через два місяці.
«Якщо буде підписаний контракт, ми зможемо запустити систему до того терміну, який був зазначений у тендері, тобто до 30 червня... Рішення вже готове. Ми готові запускатися, з усіма операторами зустрічатися», - сказав Зарахович.
Читайте такожЗвільнення від "мобільного рабства" знову затягується: послугу перенесення номера запустять не раніше осені
Як повідомляв УНІАН, 18 березня Антимонопольний комітет України визнав результати тендеру з впровадження послуги MNP недійсними і зобов'язав державне підприємство «Український державний центр радіочастот» скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників.
Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.
25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем компанію «Діалінк» зі стартовою ціною 71,8 млн грн, після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.
Згідно з даними УДЦР, крім «Діалінк», в торгах взяли участь 5 компаній: Huawei, яка запропонувала ціну з ПДВ 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «ЕС Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн і «Українські спеціальні системи» - 89,3 млн грн.
5 лютого «Ес Ай Центр» у партнерстві з європейською компанією Teletech звернулися в Антимонопольний комітет України з проханням переглянути результати торгів, заявляючи, що цінова пропозиція «Діалінка» завищена майже удвічі.
Як писали «Наші гроші», до фірми «Діалінк» має стосунок Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції «Солідарність», колишній начальник охорони Петра Порошенка.
Сьогодні стало відомо, що компанія «Діалінк», яка брала участь у тендері на впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP) зі стартовою ціною 71,8 млн грн, заявила про намір оскаржити результати торгів, згідно з якими переможцем стала компанія «Ес Ай Центр» з пропозицією 39,6 млн грн.