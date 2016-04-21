Мінінфраструктури готує для передачі в концесію морпорт "Октябрьск"

Міністерство інфраструктури України планує реалізувати пілотний проект з передачі в концесію портових активів на базі Спеціалізованого морського порту "Октябрьск".

Про це повідомила радник міністра інфраструктури України Олександра Клітіна в ході круглого столу.

За її словами, в цілому міністерство планує здати в концесію 13 державних стивідорних компаній, а першим стане порт "Октябрьск".

"Потужності в портах настільки застарілі, що їх потрібно змінювати, і на місці старого терміналу будувати новий. Пілотним проектом у рамках закону про концесію, а це вже обговорено з Мінекономрозвитку і з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), буде порт "Октябрьск", тому що він не дуже великий, але й не маленький, і повністю перебуває в держвласності, що полегшить реалізацію цього проекту", - повідомила Клітіна.

Вона також зазначила, що міністерство незабаром почне складати техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) цього пілотного проекту, що допоможе оцінити витрати і проаналізувати термін окупності проекту.

«Ми чекаємо від Світового банку і від ЄБРР отримання допомоги у вигляді експертів на підготовку цього ТЕО і для супроводу майбутнього тендеру. Вже після порту "Октябрьск" ми плануємо концесії інших портів, на цьому порту ми відпрацюємо всі механізми, подивимося, що працює, а що ні», - зазначила радник глави Мінінфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, у січні 2015 року аудиторська компанія Deloitte & Touche стала переможцем оголошеного Фондом державного майна України конкурсу з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу морського торговельного порту "Южний". Рішення про здачу в концесію порту "Южний" було прийнято ще на початку 2014 року, проте цей процес загальмувався через недосконале українське концесійне законодавство.

У цьому зв'язку в листопаді 2015 року Фонд державного майна України повідомляв про плани розробити єдиний закон про концесію.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлії Ковалів, законопроект про концесію буде подано на розгляд до Верховної Ради до вересня поточного року.

За її словами, нині в Україні існує чотири закони про концесію, однак вони недосконалі і тому не використовуються на практиці.

22 січня Фонд державного майна України повідомив про намір до 2016 року підготувати до продажу 13 державних портових операторів, що перебувають у відомстві Міністерства інфраструктури, після виключення їх зі списку компаній, що не підлягають приватизації.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який курирує морегосподарський комплекс, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.

Водночас глава ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що найефективнішою формою управління морськими портами є концесія. За його словами, морські порти - це ліквідна державна власність, яку не треба продавати, але можна залучати професійних глобальних операторів на умовах концесії для професійного управління нею.