Росія вдвічі підвищила плату за проїзд іноземних вантажівок

Уряд РФ збільшив розмір збору з іноземних перевізників за проїзд дорогами Росії з 60 до 120 тисяч рублів на рік, відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну країни, передає Прайм.

Також даним документом збільшено розмір добової оплати за проїзд з 385 до 850 рублів. Ці збори поширюються на автотранспортні засоби вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн включно.

Крім того, в перелік іноземних держав, щодо перевізників яких вводяться збори за проїзд російськими дорогами, включені Латвія і Литва.

У пояснювальній записці до документа пояснюється, що законом передбачено, що у разі введення іноземними державами зборів з російських перевізників за проїзд автодорогами цих країн, на території Росії вводяться аналогічні збори для іноземних перевізників.

"У зв'язку з тим, що в Латвії з 1 липня 2014 року введено збір за використання автомобільних доріг вантажними автомобілями з повною масою понад 3,5 тонни, що становить від 8 до 11 євро на добу або від 484 до 925 євро в рік (в залежності від кількості осей і рівня викидів двигуна автотранспортного засобу), підписаною постановою Латвія включена в перелік. Також до переліку включено Литва, яка в грудні 2015 року прийняла рішення про введення збору за використання її автомобільних доріг", - йдеться в пояснювальній записці.

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Прийняті рішення дозволять збільшити надходження у Федеральний дорожній фонд, зазначають у Кабміні РФ.

До переліку іноземних держав, щодо перевізників яких вводяться збори за проїзд російськими дорогами, також входять: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Данія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Туркменістан, Чехія, Швейцарія, Швеція.