Новий міністр інфраструктури очікує підписання "відкритого неба" з ЄС в липні

Міністерство інфраструктури очікує, що угоду про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною і Європейським Союзом може бути підписано в липні 2016 року, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час Українського інфраструктурного форуму.

«Ключовим моментом є підписання угоди про відкрите небо з ЄС. Цього разу у нас є чергова дата від Брюсселя – це липень 2016 року», - сказав міністр.

Він відзначив, що в разі, якщо ЄС не підпише угоду в липні, Мінінфраструктури буде публічно звертати увагу Брюсселя на необхідність дотримуватися слова.

«Більше вірити я не буду і буду публічно звертати увагу ЄС, що слово треба тримати», - наголосив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив чинного тоді міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати угоду між Україною і Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір («відкрите небо»). Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляло про плани підписати угоду до кінця 2015 року.

За словами Пивоварського, підписання угоди неможливе без вирішення суперечки між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямі. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.