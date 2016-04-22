В зоні АТО практично повністю зупинено рух вантажних поїздів

Міністерство інфраструктури перевело систему контролю і управління залізничними перевезеннями в зоні антитерористичної операції на підконтрольну Україні територію, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

«З питання перевезень: на підконтрольних територіях зі свого боку ми зробили диспетчерський пункт. Питання перенесено в формат Мінських переговорів, тобто воно буде озвучуватися тій стороні. Що відбувається там, нам іноді складно пояснити. Ми знаємо про ті проблеми, з якими стикаються юридичні особи, зареєстровані в Україні, там є неправомірні вимоги до їхньої роботи», - сказав Омелян.

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Він зазначив, що Мінінфраструктури вирішує згадану проблему із залученням Служби безпеки України та Антитерористичного центру.

Присутній на зустрічі представник найбільшого в Україні приватного металургійного холдингу «Метінвест» повідомив, що через відключення диспетчеризації з 20 квітня практично повністю зупинено рух поїздів у зоні АТО.