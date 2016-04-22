Омелян обіцяє українцям прямі поїзди до моря і гір

Міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив акціонерній компанії "Укрзалізниця" переглянути графіки руху, а також призначити додаткові потяги до курортних регіонів на літній період.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Однією з першочергових операційних завдань для української залізниці є забезпечення сезонних перевезень громадян до місць відпочинку протягом літніх місяців. Історично кілька регіонів залишалися без зручних прямих поїздів до узбережжя Чорного моря і Карпатського регіону. Пасажири були змушені їздити з пересадками, - написав міністр. - Сьогодні дав доручення "Укрзалізниці" подивитися розклад і призначити прямі додаткові поїзди до Миколаєва і Херсона з Ковеля, Луцька, Рівного, Чернігова, Житомира, Сум та Чернівців. Також влаштувати прямий зв'язок між Запоріжжям та Івано-Франківськом та Ворохтою, між Ужгородом і Херсоном".

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до травневих свят призначила 22 додаткових поїзди.