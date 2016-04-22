Мінінфраструктури готове відновити залізничне сполучення з Маріуполем

16:08, 22 квітня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Головною умовою відновлення залізничне сполучення з Маріуполем назвали безпеку руху поїздів.

Фото УНИАН

Міністерство інфраструктури України заявляє про готовність відновити залізничне сполучення з Маріуполем у разі, якщо Антитерористичний центр України дасть відповідний дозвіл, підтвердивши тим самим відсутність загрози безпеці руху поїздів.

Про це повідомив в ході прес-конференції міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Я думаю, що залізничне сполучення з Маріуполем має бути. Якщо нам Антитерористичний центр дасть добро, то ми готові запустити потяги за цим маршрутом", - сказав міністр.

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