Мінінфраструктури готове відновити залізничне сполучення з Маріуполем
16:08, 22 квітня 2016Транспорт/Звя'зок
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Головною умовою відновлення залізничне сполучення з Маріуполем назвали безпеку руху поїздів.
Мінінфраструктури готове відновити ж/д сполучення з Маріуполем / Фото УНІАН
Міністерство інфраструктури України заявляє про готовність відновити залізничне сполучення з Маріуполем у разі, якщо Антитерористичний центр України дасть відповідний дозвіл, підтвердивши тим самим відсутність загрози безпеці руху поїздів.
Про це повідомив в ході прес-конференції міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
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"Я думаю, що залізничне сполучення з Маріуполем має бути. Якщо нам Антитерористичний центр дасть добро, то ми готові запустити потяги за цим маршрутом", - сказав міністр.
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