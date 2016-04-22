"Шовковий шлях": український потяг повернувся з Китаю порожнім

Вантажний експериментальний поїзд за маршрутом великого Шовкового шляху 19 квітня прибув до Іллічівська, повідомляє ЛІГА.net.

За даними "Укрзалізниці", 7 квітня поїзд із порожніми контейнерами був відправлений зі станції Достик (Казахстанська залізниця) у зворотному напрямку і 19 квітня поїзд прибув до Іллічівська.

"Регулярність курсування контейнерного поїзда визначається попитом ринку на таку послугу. На сьогодні вивчається потенційний вантажопотік, який може бути переорієнтований на транспортування у складі контейнерного поїзда і розглядається питання створення регулярного сервісу. Потужності учасників проекту дозволяють безперешкодно здійснювати відправку контейнерного поїзда, який буде перевозити 1 тисячу тонн вантажу, щотижня в кожному напрямку", - повідомили в "Укрзалізниці".

У держкомпанії зазначають, що перевезеннями вже зацікавилися вітчизняні виробники картону, керамічної плитки, металоконструкцій, електродів, меблів, кондитерських виробів, м'ясо-молочної продукції, цукру, виробів з глини та сталі та ін.

"Але компанії вже мають постійну логістику транспортування своїх товарів у Китай, так само як і китайські виробники продукції в Україну. Перегляд логістичних схем вимагає певного часу на узгодження. Крім того, зрозумілі побоювання товаровиробників щодо зміни існуючих схем транспортування вантажів у важкий для економіки країни час. Але, попри такі перешкоди, впевненість у результативності розпочатої роботи по реалізації проекту. ПАТ Укрзалізниця активно взаємодіє з вантажовласниками, які мають можливість і бажання брати участь у такому проекті", - пояснили в держкомпанії.

Також наголошується, що "Укрзалізниця" розробила графік руху такого контейнерного поїзда по території України. Середня швидкість його слідування, встановлена графіком руху поїзда за маршрутом західні прикордонні станції України - станція Іллічівськ-Поромна становить близько 1150 км у добу. Так, відстань у 971 км за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Ізов потяг долає за 20 годин, 1068 км за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Ужгород - за 22 години, 1038 км - за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Чоп за 21,5 години.

В "Укрзалізниці" повідомили, що встановлені пільгові тарифні умови курсування поїзда по території України, є найбільш конкурентним порівняно з тарифними умовами, встановленими іншими учасниками проекту.

Читайте такожУкраїнський потяг "Шовкового шляху" без замовлень застряг у Китаї

Нагадаємо, український контейнерний поїзд Іллічівськ-Китай, відправлений в обхід Росії в рамках проекту Новий шовковий шлях, не виходить на зворотній маршрут з КНР з-за відсутності клієнтів.

15 січня з Іллічівська відправився в тестовий рейс контейнерний поїзд за маршрутом Україна-Грузія-Азербайджан-Казахстан-Китай (через Каспій і Чорне море). Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут пролягає через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію і Туреччину і далі в Європу.

Міністерство інфраструктури України відзначало, що новий Шовковий шлях - це альтернатива, яка дозволить направити вантажопотоки в східному напрямку в обхід території Росії. Цей маршрут включає в себе поромні переправи Чорного і Каспійського морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт) і повинен стати конкурентною порівняно з традиційним сухопутним маршрутом.