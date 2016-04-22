"Шовковий шлях": український потяг повернувся з Китаю порожнім

16:47, 22 квітня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Разом з тим, в держкомпанії зазначають, що перевезеннями вже зацікавилися вітчизняні виробники будматеріалів та продуктів харчування.

Фото mtu.gov.ua

Вантажний експериментальний поїзд за маршрутом великого Шовкового шляху 19 квітня прибув до Іллічівська, повідомляє ЛІГА.net.

За даними "Укрзалізниці", 7 квітня поїзд із порожніми контейнерами був відправлений зі станції Достик (Казахстанська залізниця) у зворотному напрямку і 19 квітня поїзд прибув до Іллічівська.

"Регулярність курсування контейнерного поїзда визначається попитом ринку на таку послугу. На сьогодні вивчається потенційний вантажопотік, який може бути переорієнтований на транспортування у складі контейнерного поїзда і розглядається питання створення регулярного сервісу. Потужності учасників проекту дозволяють безперешкодно здійснювати відправку контейнерного поїзда, який буде перевозити 1 тисячу тонн вантажу, щотижня в кожному напрямку", - повідомили в "Укрзалізниці".

У держкомпанії зазначають, що перевезеннями вже зацікавилися вітчизняні виробники картону, керамічної плитки, металоконструкцій, електродів, меблів, кондитерських виробів, м'ясо-молочної продукції, цукру, виробів з глини та сталі та ін.

"Але компанії вже мають постійну логістику транспортування своїх товарів у Китай, так само як і китайські виробники продукції в Україну. Перегляд логістичних схем вимагає певного часу на узгодження. Крім того, зрозумілі побоювання товаровиробників щодо зміни існуючих схем транспортування вантажів у важкий для економіки країни час. Але, попри такі перешкоди, впевненість у результативності розпочатої роботи по реалізації проекту. ПАТ Укрзалізниця активно взаємодіє з вантажовласниками, які мають можливість і бажання брати участь у такому проекті", - пояснили в держкомпанії.

Також наголошується, що "Укрзалізниця" розробила графік руху такого контейнерного поїзда по території України. Середня швидкість його слідування, встановлена графіком руху поїзда за маршрутом західні прикордонні станції України - станція Іллічівськ-Поромна становить близько 1150 км у добу. Так, відстань у 971 км за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Ізов потяг долає за 20 годин, 1068 км за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Ужгород - за 22 години, 1038 км - за маршрутом Іллічівськ-Поромна - Чоп за 21,5 години.

В "Укрзалізниці" повідомили, що встановлені пільгові тарифні умови курсування поїзда по території України, є найбільш конкурентним порівняно з тарифними умовами, встановленими іншими учасниками проекту.

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Нагадаємо, український контейнерний поїзд Іллічівськ-Китай, відправлений в обхід Росії в рамках проекту Новий шовковий шлях, не виходить на зворотній маршрут з КНР з-за відсутності клієнтів.

15 січня з Іллічівська відправився в тестовий рейс контейнерний поїзд за маршрутом Україна-Грузія-Азербайджан-Казахстан-Китай (через Каспій і Чорне море). Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут пролягає через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію і Туреччину і далі в Європу.

Міністерство інфраструктури України відзначало, що новий Шовковий шлях - це альтернатива, яка дозволить направити вантажопотоки в східному напрямку в обхід території Росії. Цей маршрут включає в себе поромні переправи Чорного і Каспійського морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт) і повинен стати конкурентною порівняно з традиційним сухопутним маршрутом.

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