Ідею будівництва бетонних доріг в Україні відклали на невизначений термін – немає коштів

"Ми всіляко пропагували ідею будівництва бетонних доріг, але через відсутність фінансування вона поки що не реалізована. Але я вірю, що дороги півдня і сходу України повинні бути бетонними, оскільки іншого шансу для утримання цих доріг у нормальному стані немає, враховуючи існуюче перевантаження на дорогах у цих регіонах", - сказав Омелян.

Читайте такожУкраїнцям запропонували повідомляти про неякісний ремонт доріг

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року Міністерство інфраструктури України повідомляло про переговори з Одеською обласною державною адміністрацією про можливість запуску в регіоні першого проекту будівництва нових бетонних доріг.

До цього реалізацію пілотного проекту з будівництва бетонної дороги міністерство планувало почати на ділянці автодороги Херсон – Миколаїв – Кіровоград, а також на підходах до морських торгових портів України.

Ще наприкінці лютого 2015 року Міністерство інфраструктури України запропонувало з метою економії коштів вивчити питання будівництва бетонних доріг, бо в будівництві асфальтових доріг більш як 70% займають імпортні складові. Крім того, за оцінками міністерства, бетонні дороги мають більший термін експлуатації і їх будівництво дасть змогу змінити структуру видатків у бік українського виробника.

Деякі експерти, коментуючи ініціативу керівництва міністерства, відзначали, що заміна асфальтового дорожнього покриття на бетонне як тимчасового заходу з ремонту доріг у країні є неприпустимою для українських міст.

За даними Федерації роботодавців транспорту України, бетонні дороги в США становлять 60% всіх автомагістралей, у Європі – приблизно 40%, тоді як в Україні лише 1%, зокрема на Ковельській трасі (Варшавка).