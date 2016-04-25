Гройсман обіцяє виділити на українські дороги 19 мільярдів гривень

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми наблизилися до вирішення питання масштабного поточного ремонту і будівництва українських доріг. Концентруємо близько 18-19 млрд грн, щоб по всій країні максимально вийти до цієї роботи", - сказав прем'єр. І відзначив, що "всі процедури, які ми робимо сьогодні, займуть ще кілька місяців, оскільки час було упущено".

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що в поточному році уряд планує відремонтувати та побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни. На ці цілі Мінінфраструктури розраховувало цього року спрямувати 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. У державному бюджеті України на 2016 рік передбачено збільшення фінансування на розвиток та утримання доріг у два рази порівняно з 2015 роком - до 6,57 млрд грн.