Омелян хоче доплачувати іноземним лоукостам за вихід на український ринок

Міністерство інфраструктури України розробляє програму стимулювання виходу на український ринок авіаперевезень бюджетних авіакомпаній, яка передбачає доплати перевізникам або надання інших преференцій.

Про це повідомив глава міністерства Володимир Омелян у ході зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у Києві.

"Ми розробляємо програму доплат лоукостам або, можливо, надання їм особливих преференцій, щоб вони заходили на український ринок. Ми працюємо над цим з містами, зокрема зі Львовом", - повідомив Омелян.

У той же час, за словами міністра, проведені з європейськими бюджетними авіаперевізниками переговори показали, що вони не готові виходити на український ринок, поки Україна не підпише угоду від "відкрите небо" з Євросоюзом.

"Ми провели ряд переговорів з європейськими авіакомпаніями, запрошували їх в Україну. Вони чітко сказали, що поки немає угоди про єдине небо між Україною і ЄС, вони не заходитимуть. Потім у нас є ще одна проблема - політика Нацбанку. Чесно кажучи, я не розумію, що я як інвестор, маючи гроші, інвестував би в Україну і ці гроші потім не зміг би вивезти як свій прибуток. Ця ситуація парадоксальна", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2016 року Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року, на виконання якої планується виділити 8,7 млрд грн.

Зокрема, у програмі передбачається збільшення частки авіаційних перевізників, які працюють за моделлю "лоукост", до 30% загального обсягу українського авіаринку.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом у липні 2016 року.

Керівництво Мінінфраструктури не раз заявляло про плани підписати цю угоду до кінця 2015 року. За інформацією Мінінфраструктури, підписання угоди неможливе без вирішення спору між Великою Британією й Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення у цьому напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською й українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.