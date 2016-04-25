Завтра у Дніпропетровську перекриють центр
17:56, 25 квітня 2016Транспорт/Звя'зок
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Завтра, 26 квітня в 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбудеться панахида за загиблими та померлими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба міськради, передає 056.ua.
З 11:30 по маршруту: Свято-Троїцький кафедральний собор - пл. Троїцька (Червона) - вул. Короленка - вул. Староказацька (Комсомольська) - сквер Героїв (пам'ятник "Чорнобильський дзвін") відбудеться хресна хода. На час ходи буде обмежено рух транспорту.
В 12:00 - покладання квітів до пам'ятника "Чорнобильський дзвін". Учасники заходу вшанують хвилиною мовчання та віддадуть пам'ять і пошану героям-рятівникам.
Зазначимо, 26 квітня 2016 року відзначається 30-я річниця Чорнобильської катастрофи.
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