Завтра у Дніпропетровську перекриють центр

Про це повідомляє прес-служба міськради, передає 056.ua.

З 11:30 по маршруту: Свято-Троїцький кафедральний собор - пл. Троїцька (Червона) - вул. Короленка - вул. Староказацька (Комсомольська) - сквер Героїв (пам'ятник "Чорнобильський дзвін") відбудеться хресна хода. На час ходи буде обмежено рух транспорту.

В 12:00 - покладання квітів до пам'ятника "Чорнобильський дзвін". Учасники заходу вшанують хвилиною мовчання та віддадуть пам'ять і пошану героям-рятівникам.

Зазначимо, 26 квітня 2016 року відзначається 30-я річниця Чорнобильської катастрофи.