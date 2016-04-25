Українці за квартал купили 75 електромобілів

Частка електромобілів на українському авторинку в січні-березні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросла в два рази - до 0,6%.

Згідно з повідомленням асоціації «Укравтопром», за три місяці поточного року в Україні було продано 75 електромобілів.

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Проте найбільш популярними в українців залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. За даними асоціації, таких автомобілів з початку року було продано 7 058 одиниць, або 57,4% від загальної кількості первинних реєстрацій нових легкових авто. Порівняно з першим кварталом минулого року частка бензинових машин на ринку зменшилася на 0,1 п. п. Автомобілі з дизельними двигунами зайняли 34,2% ринку із загальним обсягом продажу 4 199 одиниць, продемонструвавши зниження своєї ринкової частки порівняно з минулим роком на 0,7 п. п.

Ще 7,4%, або 912 шт., в загальному обсязі українського авторинку займають авто, на яких встановлено газобалонне устаткування. Ринкова частка цих автомобілів збільшилася до І кварталу 2015 року на 0,6 п. п.

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Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2016 року продажі нових легкових автомобілів зросли на 58% - до 12 286 одиниць.

За підсумками 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися вдвічі - до 46,6 тис. штук. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2016 році зростуть на чверть і становитимуть близько 60 тис. штук.