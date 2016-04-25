"Укртелеком" Ахметова за квартал заробив близько 100 мільйонів гривень

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у січні-березні 2016 року отримав близько 100 млн грн чистого прибутку проти 165,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2015 року, повідомив на прес-конференції директор компанії Юрій Курмаз, представляючи дані фінансової звітності.

За його даними, загальний дохід оператора за перший квартал порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 2,6% - до 1,712 млрд грн, при цьому дохід від надання телекомунікаційних послуг скоротився на 1,3% - до 1,565 млрд грн. Зокрема, доходи від надання доступу до мережі Інтернет і передачі даних за звітний період зросли на 17% і становили 368 млн грн.

Крім того, Курмаз зазначив, що показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) зріс на 12% - до 500 млн грн, а маржа EBITDA збільшилася на 2,5 п. п. - до 29%.

Він також повідомив, що обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток телекомунікаційної інфраструктури компанії, в першому кварталі 2016 року зріс на 65% - до 56 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними неаудованої звітності, в 2015 році «Укртелеком» збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 млн грн. При цьому виручка компанії минулого року зросла на 9% - до 6,773 млрд грн.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).