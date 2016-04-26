У пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стоять понад 700 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Устилуг” у Волинській області утворилася черга у 120 автомобілів.

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У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску «Угринів» (180 автомобілів), “Рава-Руська” (250 автомобілів), «Краковець» (50 автомобілів), «Смільниця» (40 легкових автомобілів).

На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску «Дяково» Закарпатської області в черзі стоять 70 вантажних автомобілів.

На кордоні з Румунією у пункті пропуску «Порубне» Чернівецької області утворилася черга з 30 вантажних автомобілів.