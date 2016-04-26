Lufthansa може скасувати рейси через страйки в німецьких аеропортах

Авіакомпанія Lufthansa попередила про можливі затримки і скасування рейсів. Це пов'язано з страйком співробітників німецьких аеропортів.

«У вівторок і середу можна очікувати затримок і скасування рейсів», — йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті авіакомпанії, передає "Коммерсантъ".

26 квітня відбудеться страйк в аеропорту Бремена, 27 квітня — в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна та Дортмунда. Про це оголосило об'єднання профспілок.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Німеччині пройшов страйк бортпровідників. Тоді авіакомпанії Lufthansa довелося скасувати майже 300 рейсів.