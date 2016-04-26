На Вінниччині планується витратити на ремонт комунальних доріг 200 мільйонів гривень

Про це повідомляє перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

Наразі в органах місцевого самоврядування в наявності 200 виготовлених проектно-кошторисних документацій на загальну суму 196,6 млн грн. Крім того, на поточний рік, службі автомобільних доріг доведено план фінансування в обсязі 208,4 млн грн. Фактично, з початку року на експлуатаційне утримання витрачено 37,1 млн грн та ліквідовано ямковості 11,7 тис. метрів квадратних.

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За його словами, зараз ведуться підготовчі роботи щодо передачі майже 7 тис. км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких розташовано близько 516 мостових споруд та 4523 водопропускних труб, у сферу управління обласної державної адміністрації. Наразі завершено роботу з інвентаризації активів і зобов’язань ДП „Вінницький облавтодор“ та його філій.