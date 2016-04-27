Автомобілі Chery з першої поставки передоплачені клієнтами

Автомобілі Chery нового покоління, представники якого лише три тижні тому були презентовані в Україні офіційним дистриб'ютором, компанією "Сі Ей Автомотів" (Корпорація УкрАВТО) були позитивно сприйняті українськими клієнтами і вже знаходять своїх власників. Більш того, попередні заявки, залишені на сайті www.chery.ua і звернення потенційних покупців в дилерські центри Chery перевершили всі очікування. В результаті, практично всі автомобілі Chery з першої поставки вже передплачені і чекають на своїх власників.

Подібна реакція української аудиторії була багато в чому очікувана. Чимало говорилося про те, що ці моделі не що інше як нова сторінка в історії бренду Chery, а Arrizo 3, Arrizo 7 і Tiggo 5 це новий рівень у всьому: в якості матеріалів, дизайні інтер'єру і екстер'єру, ергономіці, оснащеності і звичайно ж безпеці. І як показала реакція людей, які зупинили свій вибір на нових моделях Chery, твердження про новачків відповідають дійсності. Показовим стала фраза одного з покупців компактного кросовера Chery Tiggo 5 про те, що між побаченими в салоні моделями і попередніми представниками модельного ряду автовиробника не просто "прірва", а між ними немає нічого спільного.

Дійсно, з моменту появи перших автомобілів Chery в Україні пройшло вже більше 10 років. За цей час і модельний ряд і сам продукт були глибоко переосмислені. Тепер в нових моделях Chery крім оновленого лого на фальшрадіаторной решітці нічого не говорить про те, що це автомобіль з Піднебесної. При цьому, цінова політика на нові моделі залишається такою, що при виборі, клієнти, що ставлять на перше місце технічну оснащеність, а також "якість і кількість" автомобіля, віддають перевагу саме новинкам Chery. На даний момент, наприклад, ціна компактного седана Chery Arrizo 3 який відмінно підійде на роль першого автомобіля або ж як альтернатива "сильному б/в", становить 301 290 гривень. Тим же, хто віддає перевагу автомобілям, виконаним в стриманому стилі як зовні, так і всередині, з високим рівнем оснащення і якістю матеріалів, таким, що відповідають автомобілям на клас вище прийдеться до смаку седан Arrizo 7. Вартість новинки становить 368 520 гривень. Якщо ж потрібен кросовер з хорошим кліренсом, енергоємною підвіскою, приємними на дотик матеріалами інтер'єру і представляє собою новий щабель в ієрархії автовиробника, є сенс звернути увагу на модель Chery Tiggo 5, яка на даний момент доступна за ціною 405 870 гривень.

На цей рік у бренда Chery серйозні плани, в числі яких і нові поставки моделей Arrizo 3, Arrizo 7 і Tiggo 5 і збереження завойованих за підсумком 2015 року позицій. Крім цього, в самий найближчий час буде даний старт ще одній новинці модельного ряду - наступному поколінню кросовера Tiggo 3, який прийде на зміну популярній моделі попереднього покоління.

Рекомендуємо слідкувати за нашими новинами, щоб раніше інших отримувати інформацію про нові моделі Chery і регулярно заходити на сайт www.chery.ua.

ДОВІДКА.ТОВ "Сі Ей Автомотів" є офіційним дистриб’ютором автомобілів CHERY в Україні. Компанія працює на ринку з 2006 року. На сьогоднішній день в структуру "Сі Ей Автомотів" входить 33 авторизованих точки продажів та 37 сервісних станцій, які розташовані по всій території України.

Компанія Chery втілює в життя дух "наполегливої праці та ініціативи", поставивши перед собою ціль – виробляти надійні, економічні та екологічні автомобілі.