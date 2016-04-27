"Паливний скандал" у Mitsubishi: компанія 25 років занижувала показники витрати пального

Mitsubishi Motors неправильно визначала показники витрати палива автомобілів для внутрішнього ринку як мінімум з 1991 року, повідомила компанія. Минулого тижня вона представляла інші дані. Неправильні методики визначення витрати палива використовувалися з 2002 р. Вони торкнулися тільки 625 000 вироблених для місцевого ринку мікролітражних автомобілів. Мова йшла про заниження на 5-10% показника витрати палива, причому три чверті машин (468 000) Mitsubishi Motors зробила для Nissan. Обидві компанії тимчасово призупинили продажі всіх чотирьох моделей: Mitsubishi eK Wagon і eK Space, а також Nissan Dayz і Dayz Roox, пишуть «Ведомости».

Скільки саме було вироблено машин з неправильними показниками – поки не відомо, сказав віце-президент Mitsubishi Motors Рюго Накао. «Мені нічого сказати, крім вибачень», – цитує Bloomberg слова президента Mitsubishi Motors Тетцуро Айкави.

Він заявив, що не знав про неналежне тестуванні машин і не знає, чому співробітники компанії зайнялися фальсифікацією даних про витрату палива. Розслідування продовжується з урахуванням того, що можуть бути виявлені нові порушення, сказав Айкава. Mitsubishi поки не прийняла рішення про компенсації клієнтам і веде про це переговори з Nissan, сказав Айкава.

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Айкава відмовився від коментарів, коли його запитали, чи знадобиться Mitsubishi фінансова допомога, пише The Wall Street Journal. На основі даних про зачеплені зараз фальсифікаціями моделі проблеми можуть обійтися Mitsubishi приблизно в $382-935 млн, оцінює аналітик Nomura Масатакі Кунужимото. Це включає компенсації клієнтам за переплату за бензин і повернення державних субсидій за економічність автомобілів, написав аналітик в доповіді минулого тижня.

Маніпуляції з тестами на економічність двигунів були «дуже серйозними», - сказав міністр транспорту Японії Кеічі Ісії. Міністерство створить робочу групу для запобігання таких порушень у майбутньому. Міністерство транспорту Японії заявило у вівторок, що Mitsubishi давала помилкові дані починаючи з 1991 року, коли в країні був введений інший метод тестування на паливну економічність для місцевого ринку, пише Financial Times. Mitsubishi проводила випробування за методикою, яка використовується в США, пояснила компанія. Не ясно, який з цих двох методів дає кращі показники економічності за настільки різних дорожніх умов і загальноприйнятого стилю водіння в двох країнах.

Мотивації фальсифікацій залишаються незрозумілими, пише Financial Times. Можливо, співробітники перебували під сильним тиском для досягнення вищих показників економії палива в умовах жорсткої конкуренції на ринку Японії. Показники економічності моделей міні-автомобілів переглядалися п'ять разів у 2011-2013 рр., щоб бути конкурентоспроможними, сказали чиновники. Але навіть з урахуванням цього транспортні засоби Mitsubishi показували вищу витрату палива, ніж машини марок Suzuki і Daihatsu.

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Скандал вже знищив половину капіталізації Mitsubishi Motors. У вівторок акції автовиробника впали ще на 10%, опустивши вартість компанії до 427 млрд ієн ($3,85 млрд), повідомив Bloomberg.

Mitsubishi Motors, як і раніше, планує оголосити результати IV кварталу в середу, сказав Накао. Компанія може повідомити про зростання квартального чистого прибутку на 32% до $230 млн, згідно з оцінками аналітиків, опитаних Bloomberg.