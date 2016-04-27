У шести аеропортах Німеччини почалися страйки - скасовано близько 900 рейсів

У Німеччині почалися страйки працівників наземних служб, які загрожують паралізувати або як мінімум серйозно ускладнити роботу шести аеропортів.

Як передає ТАСС, страйки проходять у середу з раннього ранку в повітряних гаванях Бремена, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна/Бонна і Ганновера.

До страйку закликала профспілка сфери послуг Verdi. Це об'єднання домагається підвищення зарплати на 6% і покращення умов праці для співробітників наземних служб аеропортів, зокрема для тих, хто переглядає багаж, прибиральників та працівників сфери обслуговування.

Через страйк скасувала майже 900 рейсів найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa. Вона зазнає збитків, по суті, не будучи стороною тарифного спору. Загалом страйк торкнеться 87 тис. пасажирів, лише 40% із запланованих спочатку рейсів Lufthansa будуть відправлені. З найбільшими труднощами зіткнеться аеропорт Мюнхена, де буде анульовано 545 рейсів.

Представник Lufthansa заявив, що список скасованих рейсів цього разу не публікуватиметься. "Кожен пасажир, який збирався скористатися нашими послугами в середу, може перевірити статус свого рейсу на нашому сайті", - сказав він.

Наступний раунд переговорів між Verdi та роботодавцями призначено на 28 та 29 квітня. Голова профспілки Франк Бсірске відкрито заявив, що сенс бунту - чинити тиск на іншу сторону конфлікту. "Сподіваюся, що цей сигнал буде зрозумілий і що ми дійдемо згоди в ході третього раунду переговорів в четвер і в п'ятницю", - сказав він.