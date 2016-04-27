В окупованому Криму виносять попередження автовласникам з українськими номерами

Про це повідомляє прес-служба окупаційної влади, повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомив так званий начальник кримського управління державної інспекції безпеки дорожнього руху МВС Росії Анатолій Борисенко, створюється база таких автовласників і після закінчення 10 днів вони будуть притягуватися до відповідальності за несвоєчасний облік.

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«На сьогоднішній день підрозділами "МРЕВ" Криму перереєстровано близько 500 тис. транспортних засобів, які вже увійшли в законодавче поле РФ. При цьому, за рішенням, прийнятому на спільному засіданні з прокуратурою, людям, які не перереєстрували свої автомобілі, виносяться попередження», – сказав Анатолій Борисенко.

Власників транспортних засобів з числа громадян, які проживають на території півострова, а також юридичних осіб, окупаційна влада зобов'язала до 1 квітня 2016 року замінити реєстраційні знаки, видані до 18 березня 2014 року згідно з законодавством України.

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При цьому Росія відмовила Криму прохання про продовження терміну заміни українських автономерів.