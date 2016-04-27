У Німеччині влада і автоконцерни домовилися про премії покупцям електромобілів

Уряд Німеччини і представники автомобільної промисловості домовилися про виплату премій покупцям електромобілів, пише DW з посиланням на суспільно-правову радіостанцію Deutschlandfunk.

Згідно з домовленістю, при купівлі електрокара покупцю може бути відшкодована частина його вартості в розмірі 4000 євро.

Читайте такожУ Японії розроблено перший в світі електромобіль, який їздить без акумулятораУточнюється, що витрати будуть поділені навпіл між державою і автовиробниками. Раніше повідомлялося, що загальна сума премій може скласти 1,2 мільярда євро. З приводу деталей домовленості 27 квітня очікується спільна заява міністра фінансів Вольфганга Шойбле, міністра економіки Зігмара Габріеля і міністра транспорту Олександра Добріндта.

У зв'язку з цим проектом в уряді були розбіжності. У минулому дискутувалася можливість купівельної премії в п'ять тисяч євро для фізичних осіб і три тисячі євро для підприємств. Премії також повинні були виплачуватися не тільки покупцям електромобілів, але і гібридів з суміщенням двигуна внутрішнього згоряння з акумулятором, що дозволяє деякий час рухатися без звичайного палива.

Раніше в уряді заявляли, що розроблюють стратегію будівництва електромобілів, яка включає створення широкої мережі електрозарядних станцій і стимулювання переходу на електромобілі. Згідно з цим планом, до 2020 року на дорогах країни повинно з'явитися не менше одного мільйона електромобілів. Зараз у ФРН експлуатуються менше 50 тисяч таких машин.