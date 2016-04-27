"Укрзалізниця" має намір змінити керівництво чотирьох залізничних заводів через фінансові порушення

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія має намір змінити керівний склад чотирьох ключових підприємств залізничної галузі у зв'язку з виявленими в ході перевірки численними фінансово-господарськими зловживаннями в їх роботі.

"Правління ПАТ "Укрзалізниця" прийняло рішення здійснити кадрові зміни у керівному складі чотирьох приватних акціонерних товариств у зв'язку з численними зловживаннями, порушеннями в роботі. Такі зміни необхідні для прозорої діяльності підприємств та викорінення корупції в галузі.

Зокрема, прийнято рішення змінити керівний склад Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу, Запорізького електровозоремонтного заводу, Гніванського заводу спецзалізобетону, Коростенського заводу залізобетонних шпал", - повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств за 2015 рік, проведеної Департаментом аудиту і контролю "Укрзалізниці", виявлено ряд серйозних зловживань, найбільш масштабні порушення в роботі Запорізького електровозоремонтного заводу.

Так, завод завершив 2015 рік зі збитками у розмірі 18,3 мільйона гривень, однак, незважаючи на збитковий фінансовий результат, керівництво заводу на 18,8 мільйона гривень перевищив витрати, затверджені фінансовим планом, що є порушенням Господарського кодексу.

"Крім того, в порушення законодавства завод самовільно привернув 29,9 мільйона гривень кредитних коштів, за користування якими сплачено 425 тисяч гривень відсотків. Також виявлено випадки значного завищення вартості ремонту електровозів у результаті виставлення рахунків за роботи, які не були фактично виконані. Крім того, є факти безпідставного списання матеріалів на ремонти, порушень визначених на підприємстві процедур при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг", - наголошується в повідомленні.

У прес-релізі підкреслюється, що "Укрзалізниця" передала всі матеріали перевірок у правоохоронні органи.

У прес-службі уточнили агентству УНІАН, що зараз є рішення правління "Укрзалізниці" про призначення в. о. керівників вищезазначених підприємств, але ще не підготовлені всі відповідні документи.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня колектив Запорізького електровозоремонтного заводу оголосив безстроковий страйк у знак протесту проти зміни керівника підприємства – Олега Винника (очолив підприємство влітку 2015 року, перемігши на конкурсі, що проводився Міністерством інфраструктури). Так, 2 200 працівників підприємства прийшли на завод, але до роботи не приступили.

Причиною тому стало рішення правління "Укрзалізниці" про зміну керівництва заводу, прийняте 26 квітня.

Керівник заводу Винник в якості причини спроб змістити його з посади називає своє звернення у НАБУ з приводу порушень попереднього керівництва.

У цьому зв'язку керівник заводу направив звернення до президента України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та міністру інфраструктури Володимиру Омеляну з проханням не допустити "незаконної зміни керівництва підприємства".

У свою чергу "Укрзалізниця" звернулася до колективам зазначених підприємств із закликом продовжувати роботу, зазначаючи, що метою організаторів таких мітингів і протестів насправді є відстоювання інтересів не трудового колективу, а колишнього керівництва, яке, зробивши численні правопорушення, що не бажає добровільно покидати свій пост.

Запорізький електровозоремонтний завод - державне підприємство по ремонту електровозів для потреб залізниць. Основним замовником робіт і послуг для підприємства є "Укрзалізниця".

В даний час завод проводить ремонт 11 серій рухомого складу.