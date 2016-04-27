Volvo наступного року почне тестувати автомобілі з автопілотом

Шведський концерн Volvo планує 2017 року почати випробування автомобілів з автопілотом на дорогах Великобританії, повідомляє Прайм "з посиланням на заяву компанії.

"Автономне водіння є важливим кроком вперед з точки зору безпеки. Що швидше на дорогах з'являться автономно рухомі автомобілі, то швидше ми зможемо рятувати життя", - повідомив виконавчий директор Volvo Хокан Самуельссон.

Проект називається Drive Me London, в ньому братимуть участь звичайні британці, які їздитимуть дорогами загального користування. Планується, що на початку 2017 року на дороги Великобританії вийде обмежене число таких автомобілів з напівавтономним управлінням. А 2018 року передбачається перейти до тестування сотні вже повністю автономно рухомих автомобілів.

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Незалежне дослідження показало, що використання автомобілів з автопілотом може скоротити кількість нещасних випадків на дорогах, так як до 90% аварій відбувається через помилки водія, наголошується в повідомленні Volvo. Крім того, такі машини через автоматичне регулювання швидкості можуть зробити свій внесок у скорочення пробок на дорогах і, відповідно, скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Виробники передбачають вихід на ринок автомобілів з автопілотом, який зможе повністю замінити водія на певних ділянках доріг, приблизно 2021 року, зазначив глава дослідницького центру Thatcham Research Пітер Шоу, слова якого наводяться в прес-релізі.

Компанія Volvo, заснована 1927 року, є одним зі світових лідерів з виробництва вантажних автомобілів, автобусів, будівельної техніки, а також морських і промислових двигунів. Штаб-квартира компанії знаходиться в шведському Гетебурге. З 2010 року компанія належить китайській Geely Holding.