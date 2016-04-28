Ярославський інвестує в ХТЗ, тому що отримав політичні гарантії - Погребинський

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, зараз дуже вдалий час для покупок.

«Надзвичайно сильно обвалився ринок злиттів і поглинань. Ціни на українські активи надзвичайно низькі. Ярославський свого часу продав активи і «пішов в кеш». Зараз все з'їдає інфляція. Треба купувати активи. У що вкладати? В першу чергу – в підприємства реального сектору економіки».

У свою чергу політологи вважають, що Ярославський не наважився б на таку потужну інвестицію без політичних домовленостей з керівництвом країни, так як останнім часом ХТЗ не раз опинявся в епіцентрі спроб рейдерського захоплення.

«Про Ярославського не було чутно з тих пір, як він продав свої активи. І ні в яких розборках між олігархами весь це час помічений не був. Завод виробляє сьогодні і військову продукцію. На мій погляд, те, що Ярославський вклав великі інвестиції у цей об'єкт, може свідчити про те, що у нього є певні домовленості з Порошенком, Гройсманом про те, що йому будуть сприяти в розвитку підприємства. Там було скорочення робочих. І якщо Ярославський зважився на таку інвестицію, значить він отримав якісь гарантії», - каже Директор Київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський.

Точку зору Михайла Погребинського поділяє і Олександр Гончаров.

«Я вважаю абсолютно правильним рішенням Ярославського увійти до ХТЗ. Він сильний чоловік, який успішно розвивав бізнес за будь-якої влади. І виходив з найбільш неймовірно важких ситуацій в плюсі.», - припустив експерт.