На Луганщині хочуть побудувати залізницю в обхід окупованих територій

Вартість будівництва нової залізничної гілки Білокуракине – Сватове Луганської області протяжністю близько 45 км становитиме орієнтовно 433 млн грн, повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на її голову Георгія Туку.

«Луганська область має дві паралельні колії, одна з яких лише частково проходить по лінії регіону, інша – одним кінцем впирається в територію Російської Федерації, а іншим – в територію, яка не є підконтрольною українському уряду. Таким чином, друга колія не використовується... Нова гілка дасть змогу з'єднати дві лінії, які зараз між собою не пов'язані. Йдеться про будівництво залізниці за маршрутом Білокуракине – Сватове. Приблизна відстань – 45 км. За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість становитиме 433 млн грн», – цитує Туку прес-служба.

Згідно з повідомленням, до голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації неодноразово надходили скарги на проблеми з перевезеннями від жителів півночі Луганської області, зокрема, від власників фермерських господарств та представників великого бізнесу, але тільки після того, як «Укрзалізниця» ухвалила рішення про перенесення пункту управління Донецької залізниці на підконтрольну територію, було досягнуто домовленості про початок будівництва вищезазначеної залізничної гілки.

Читайте такожМінінфраструктури готове відновити залізничне сполучення з Маріуполем

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року «Укрзалізниця» звернулася до Ради національної безпеки й оборони (РНБО) з проханням зберегти залізничне сполучення з Донбасом.

Зокрема, «Укрзалізниця» запропонувала закрити доступ з непідконтрольних територій до автоматизованих систем управління залізничним рухом, а перевезення із зони АТО здійснювати під контролем силовиків, при цьому оплату за перевезення проводити винятково на території, підконтрольній Україні.

Замість Донецької залізниці було створено однойменну регіональну філію «Укрзалізниці», розташовану на підконтрольній території Україні Донбасу в Красному Лимані.

Раніше представники промислових компаній звернулися до влади із закликом зберегти вантажоперевезення з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, заявляючи, що в іншому разі це загрожує втратами робочих місць і джерел поповнення держбюджету.

У свою чергу РНБО повідомила, що не зверталася до Кабінету міністрів з вимогою припинити залізничне сполучення з непідконтрольними східними територіями.

Єдиною умовою збереження залізничних перевезень, висунутим до Міністерства інфраструктури та «Укрзалізниці», було перенесення управління залізницею на контрольовану територію, аби виключити несанкціонований доступ до єдиної диспетчерської системи України.

22 квітня Міністерство інфраструктури повідомило про переведення системи контролю і управління залізничними перевезеннями в зоні антитерористичної операції на підконтрольну Україні територію.