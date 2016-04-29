Світові продажі смартфонів впали вперше за всю історію спостережень

Обсяг поставок смартфонів впав у першому кварталі 2016 року на три відсотки в порівнянні з тим же кварталом 2015 року. Обсяг поставок, як пише Financial Times, знизився до 334,6 мільйона одиниць.

Раніше спаду поставок смартфонів не було жодного разу за всю історію спостережень за цим ринком, які ведуться з 1996 року.

Згідно зі звітом компанії Strategy Analystics, лідером ринку залишається Samsung з 79 мільйонами поставлених смартфонів (падіння на 3,7 мільйона порівняно з минулим роком), Apple займає друге місце з 51,2 мільйонами поставок (зниження на 10 мільйонів).

На третьому місці знаходиться Huawei з 28,3 мільйона смартфонів. Huawei, навпаки, збільшила обсяги виробництва смартфонів майже на 10 мільйонів одиниць, передає Meduza.

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Компанія Apple раніше відзвітувала про перше з 2003 року зниження квартальної виручки у зв'язку зі значним падінням продажів своєї продукції — в першу чергу смартфонів iPhone.