Дорогу Броди-Червоноград планують відремонтувати до осені

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«У 2016 році дорога Радехів-Червоноград увійшла до переліку доріг, які ми ремонтуватимемо за кошти від перевиконання митних платежів, – наголосив Олег Синютка. – На відтинку, протяжністю 33 кілометри, плануємо укріпити основу та прокласти два шари асфальту. Сподіваємось, до осені цього року ремонтні роботи завершать».

Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг Львівщини Руслан Кандибор, відтинок шляху, на якому розпочали ремонті роботи, є вкрай важливим. Він з’єднує м. Червоноград із автомагістраллю Київ-Чоп і виходить до українсько-польського кордону.

Загальна вартість ремонту дороги, за словами Олега Синютки, – 230 млн грн. А виконавцем ремонтних робіт є компанія «Автомагістраль-Південь».