Мінінфраструктури хоче створити Держслужбу морського і річкового транспорту

Міністерство інфраструктури України ініціює створення Державної служби морського та річкового транспорту України, яка буде здійснювати державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства.

У прес-службі міністерства повідомили, що з цією метою транспортне відомство розробило проект постанови Кабінету міністрів «Деякі питання організації діяльності транспорту», яким передбачено створення та функціонування даної Держслужби морського і річкового транспорту.

"Створення морської адміністрації України підтримали громадська рада при Міністерстві інфраструктури України, Асоціація портів України «Укрпорт» та інші громадські організації сфери морського і річкового транспорту", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті.

У листопаді 2015 року керівництво Укртрансбезпеки повідомляло, що запуск пілотного проекту з роботи новоствореної служби буде проводитися в Київській області.

Основними напрямками роботи служби будуть габаритно-ваговий контроль на дорогах, перевірка кріплення вантажів і режиму відпочинку водіїв.

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В Україні в травні 2013 року була створена Адміністрація морських портів України (АМПУ) відповідно до закону "Про морські порти України". АМПУ є унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, що складається з центрального апарату (Київ), головного представництва (Одеса), 13 філій у морських портах України, філій "Дельта-лоцман", Морської пошуково-рятувальної служби.