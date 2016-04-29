Мінінфраструктури хоче створити Держслужбу морського і річкового транспорту
Служба повинна здійснювати державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства.
Міністерство інфраструктури України ініціює створення Державної служби морського та річкового транспорту України, яка буде здійснювати державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства.
У прес-службі міністерства повідомили, що з цією метою транспортне відомство розробило проект постанови Кабінету міністрів «Деякі питання організації діяльності транспорту», яким передбачено створення та функціонування даної Держслужби морського і річкового транспорту.
"Створення морської адміністрації України підтримали громадська рада при Міністерстві інфраструктури України, Асоціація портів України «Укрпорт» та інші громадські організації сфери морського і річкового транспорту", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті.
У листопаді 2015 року керівництво Укртрансбезпеки повідомляло, що запуск пілотного проекту з роботи новоствореної служби буде проводитися в Київській області.
Основними напрямками роботи служби будуть габаритно-ваговий контроль на дорогах, перевірка кріплення вантажів і режиму відпочинку водіїв.
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В Україні в травні 2013 року була створена Адміністрація морських портів України (АМПУ) відповідно до закону "Про морські порти України". АМПУ є унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, що складається з центрального апарату (Київ), головного представництва (Одеса), 13 філій у морських портах України, філій "Дельта-лоцман", Морської пошуково-рятувальної служби.