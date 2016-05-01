В Україні залізничні вантажоперевезення подорожчали на 15%

Про це УНІАН повідомили в "Укрзалізниці".

"Завдяки даному своєчасному підвищенню тарифів на вантажоперевезення, компанія заробить додаткові 100 млн грн, а якби підвищення тарифів набуло чинності 4-5 травня, то не заробили б, оскільки "Укрзалізниця" втрачає 25-27 млн грн на день", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15% з травня не затверджено у зв'язку зі зміною членів Кабміну.

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Раніше "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

2 березня Кабінет міністрів України схвалив проект фінансового плану "Укрзалізниці" з середньорічним підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%. Підвищення тарифів планувалося на 1 травня.

При цьому у фінплані не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5% на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення дохідності від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.

Чистий прибуток компанії цього року прогнозується в розмірі 96,8 млн грн. Крім того, "Укрзалізниця" планує в 2016 році одержати 74,41 млрд грн доходів, а також освоїти 11,19 млрд грн капітальних інвестицій.