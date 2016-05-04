Гройсман закликав громадськість контролювати виконання дорожніх робіт

Про це він сказав під час інспекції Обухівської траси у Київській області.

«Я виступаю за те, щоб був громадський контроль за виконанням дорожніх робіт. Та якість робіт, яку ми зустрічаємо по Україні, мене не влаштовує, як і більшість українців. Я вважаю, що дорожні служби мають працювати з новою якістю. На це потрібний час, але я впевнений, що ми це зробимо», - сказав голова уряду.

Раніше Гройсман зазначав, що Кабінет міністрів розраховує поточного року направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

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У цілому у поточному році уряд планує відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.