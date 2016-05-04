Гройсман підтримав ідею створення спеціального дорожнього фонду за рахунок збору акцизів

Про це він сказав у ході інспекції ділянки Обухівської автомобільної траси в Київській області.

«Є ідея створення дорожнього фонду, який буде наповнюватися за рахунок акцизів. Думаю, що ця ідея має право на життя», - сказав Гройсман, додавши, що дискусія про створення такого фонду буде вестися у парламенті.

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Разом з тим, нагадав прем’єр, сьогодні в Україні існують кілька джерел фінансування дорожніх робіт - акцизи, місцеві бюджети, Фонд регіонального розвитку. «Це ті ресурси, які ми можемо об'єднати і вивести ситуацію з критичного стану», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада відхилила підготовлений урядом законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг України, який має наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів в країну. За ухвалення даного законопроекту проголосували 182 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів. При цьому до голосування транспортний комітет одноголосно підтримав створення дорожнього фонду.

За словами екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якщо буде створено цільовий державний дорожній фонд, то в 2016 році він зможе акумулювати до 40 млрд грн, з яких близько 26 млрд грн буде скеровано на дороги державного значення, решта – на дороги місцевого значення.