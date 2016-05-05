Новий голова УЗ приступить до виконання обов'язків після 15 травня
Новопризначений голова «Укрзалізниці» Войцех Бальчун приступить до виконання обов'язків після 15 травня, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Ми пішли йому назустріч, він попросив час до 15 травня, можливо, приїде і раніше», - сказав міністр.
Він зазначив, що як тільки Бальчун приступить до роботи, йому буде потрібно один-два місяці, щоб увійти в курс справ і сформувати команду.
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«У нас не буде моєї команди чи його команди. У нас буде або спільний успіх, або поразка кожного. Ми обговоримо пріоритети, завдання - крок за кроком. Як тільки узгодимо це, йому (Бальчуну - УНІАН) потрібен буде місяць-два, щоб увійти в курс справ, і будемо формувати команду разом. Як казав Григорій Сковорода, не вчи яблуню родити яблука, краще віджени від неї свиней. Так от, моя функція друга, а перша - родити яблука», - сказав Омелян.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін призначив Бальчуна на посаду глави держкомпанії «Укрзалізниця» - оператора залізниць України на початку квітня після проведення кадрового конкурсу.