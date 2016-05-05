Новий голова УЗ приступить до виконання обов'язків після 15 травня

«Ми пішли йому назустріч, він попросив час до 15 травня, можливо, приїде і раніше», - сказав міністр.

Він зазначив, що як тільки Бальчун приступить до роботи, йому буде потрібно один-два місяці, щоб увійти в курс справ і сформувати команду.

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«У нас не буде моєї команди чи його команди. У нас буде або спільний успіх, або поразка кожного. Ми обговоримо пріоритети, завдання - крок за кроком. Як тільки узгодимо це, йому (Бальчуну - УНІАН) потрібен буде місяць-два, щоб увійти в курс справ, і будемо формувати команду разом. Як казав Григорій Сковорода, не вчи яблуню родити яблука, краще віджени від неї свиней. Так от, моя функція друга, а перша - родити яблука», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін призначив Бальчуна на посаду глави держкомпанії «Укрзалізниця» - оператора залізниць України на початку квітня після проведення кадрового конкурсу.