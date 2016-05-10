Український транспортний літак-рекордсмен ‪‎Ан-225‬ "Мрія" полетів у свій перший комерційний рейс до Австралії (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, літак відлетів з аеропорту "Київ-Антонов" у Гостомелі (Київська область ) до столиці Чехії Праги, звідки він відправиться до свого першого комерційного рейсу до австралійського міста Перт.

За повідомленням Громадське.ТБ, літак вже приземлився у Празі, де в нього завантажать генератор з супроводжуючим обладнанням загальною масою 130 тон. З Чехії літак відправиться до Австралії, на шляху він виконає три технічних посадки в Туркменістані, Індії та Малайзії.

Зазначимо, ‪‎Ан-225 "Мрія" є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком. У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла літак у Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

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Свій перший Ан-225 здійснив у 1988 році, а з 1989 року він перебуває в експлуатації. За цей час він здійснив чимало комерційних польотів, брав участь у доставці гуманітарних вантажів, а також використовувався у голлівудському фільмі-катастрофі "2012", хоча і під іншою назвою.

Як повідомляв УНІАН, у квітні єдиний в Україні виробник літаків, державне підприємство "Антонов" підписав контракт з американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для першого екземпляра літака Ан-132D за 17,7 млн дол.