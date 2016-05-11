ЗМІ повідомили, що в Ахметова створюють нового мобільного оператора

Після продажу "Астеліту" компанії Turkcell, а Трімоб - МТС, група Ахметова створює новий мобільний актив, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Продавши минулого року частку в компанії Астеліт (зараз lifecell) турецькому холдингу Turkcell та майже продавши 3G-оператора Трімоб українському МТС Україна (Vodafone), менеджери Ахметова взялися за створення нового гравця", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що ММДС Україна зіграє в цих планах далеко не останню роль.

Високопоставлений телеком-менеджер розповів на правах анонімності, що СКМ не хоче повністю розлучатися з бездротовим і мобільним зв'язком.

Базою для нового проекту має стати власний оператор фіксованої телефонії та інтернету Vega.

"СКМ в кінці минулого року укомплектував компанію екс-співробітниками з Астеліту. Вони не просто так перейшли в провідний бізнес", - підкреслив він.

Дійсно, структура топ-менеджменту компанії - майже старий life :).

Крім старої команди life:), у Vega є загальноукраїнська транспортна мережа передачі даних. Але щоб серйозно зайнятися бездротовим зв'язком, потрібна ліцензія, базові станції та інше обладнання мережі. Цього в Vega немає. Зате завдяки судам і рішенням регулятора перспективну ліцензію зберегла за собою ММДС.

Все вказує на те, що СКМ вирішила об'єднати два своїх телеком-активи

Зовсім недавно, в кінці квітня, генеральним директором ММДС Україна став Андрій Молибога.

На сайті Vega він досі числиться фінансовим директором. Так само, як і всі інші управлінці компанії, Молибога - екс-менеджер life :). У мобільному операторі він відповідав за звітність.

Як повідомили в прес-службі Vega, з квітня компанія отримала операційний контроль над ММДС Україна.

"Сьогодні керівництво Vega проводить глибокий аналіз активу", - повідомляє вона. Колектив компанії обіцяють зберегти.

Vega - зменшена версія "Укртелекому", яким також володіє СКМ. Не виключено, що за таким же принципом група компаній Ахметова буде діяти і в цей раз. Спочатку перевірить мобільний сервіс на Vega, потім перенесе досвід і на "Укртелеком".

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Генеральний директор SV Consulting Олег Стефанюк оцінює інвестиції в запуск нової бездротової мережі у великих містах (Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса) приблизно в 100 мільйонів доларів.

"Навряд чи вони будуть виправдані в умовах такого низького споживчого попиту", - вважає Стефанюк.

Він сумнівається, що СКМ зараз буде вкладати такі гроші в цей бізнес, хоча тандем Vega + ММДС і виглядає цілком логічним.