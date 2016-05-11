По Дніпру знову будуть ходити теплоходи

В цьому році навігація розпочата без запізнень і зривів, повідомляє "Дніпро вечірній". "Навігацію почали за планом, - повідомив начальник служби пасажирських перевезень Дніпропетровського річпорту Юрій Ченкалов. – Тепер кожні вихідні будемо виконувати по два рейси".

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По суботах теплохід йде з річпорту на Оріль, відправляється в 7.30 ранку і прибуває на зупинку "Поляна" о 9.40. Зворотний рейс виходить в 17.30, прибуває в річпорт о 19.30. Квиток коштує 52 грн.

По неділях теплохід йде вниз по Дніпру, до Тягинки. Відправляється в 6.50, прибуває о 10.30. Зворотний рейс – відправлення до 17.00, прибуття в річпорт в 20.30, квиток коштує 70 грн.

Адміністрація річпорту підкреслює: всі пільги на теплоходах – діють. На перевезення пенсіонерів, дітей та інших пільговиків міський бюджет виділив кошти. Їх вистачить до продовження навігації до кінця літа.